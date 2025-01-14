Україна здобула перше "золото" зимової Універсіади-2025

Україна виборола першу нагороду на зимовій Універсіаді-2025, яка відбувається в італійському Турині. Біатлоніст Богдан Борковський завоював "золото" в короткій індивідуальній гонці.

Борковський став чемпіоном, незважаючи на три хиби на вогневих рубежах. У топ-5 фінішували ще двоє українців: Сергій Супрун став четвертим, а Владислав Чихарь посів п'яте місце.

Також у гонці взяли участь українці Роман Боровик і Степан Кінаш. Вони фінішували на 16-й і 20-й позиціях відповідно.

Зимова Універсіада-2025. Турин, індивідуальна гонка (чоловіки)

1. Богдан Борковський (Україна, 0+0+1+2) 38:40.9

2. Патрік Кууттінен (Фінляндія, 0+0+0+0) +25.5

3. Петр Гак (Чехія, 1+1+0+0) +29.2

4. Сергій Супрун (Україна, 0+1+0+1) +50.5

5. Владислав Чихарь (Україна, 1+1+0+1) +1:18.0

6. Нікіта Акімов (Казахстан, 1+1+1+0) +1:26.6

...

16. Роман Боровик (Україна, 1+2+1+1) +3:11.4

20. Степан Кінаш (Україна, 0+1+1+2) +3:40.2

Для Борковського це перше "золото" на міжнародних турнірах. Раніше він ставав призером на юнацьких чемпіонатах світу 2023-го та 2024 років у змішаній та класичній естафетах відповідно.

Також це перше "золото" України у біатлоні на зимових Універсіадах від 2017 року, коли Надія Бєлкіна виграла гонку переслідування.

Крім того, це перша золота медаль чоловічої збірної України з біатлону на зимових Універсіадах від 2015 року.

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