Украина завоевала первое "золото" зимней Универсиады-2025

Украина выборола первую награду на зимней Универсиаде-2025, которая проходит в итальянском Турине. Биатлонист Богдан Борковский завоевал "золото" в короткой индивидуальной гонке.

Борковский стал чемпионом, несмотря на три промаха на огневых рубежах. В топ-5 финишировали еще двое украинцев: Сергей Супрун стал четвертым, а Владислав Чихарь занял пятое место.

Также в гонке приняли участие украинцы Роман Боровик и Степан Кинаш. Они финишировали на 16-й и 20-й позициях соответственно.

Зимняя Универсиада-2025. Турин, индивидуальная гонка (мужчины)

1. Богдан Борковский (Украина, 0+0+1+2) 38:40.9

2. Патрик Кууттинен (Финляндия, 0+0+0+0)+25.5

3. Петр Гак (Чехия, 1+1+0+0) +29.2

4. Сергей Супрун (Украина, 0+1+0+1) +50.5

5. Владислав Чихарь (Украина, 1+1+0+1) +1:18.0

6. Никита Акимов (Казахстан, 1+1+1+0) +1:26.6

...

16. Роман Боровик (Украина, 1+2+1+1) +3:11.4

20. Степан Кинаш (Украина, 0+1+1+2) +3:40.2

Для Борковского это первое "золото" на международных турнирах. Раньше он становился призером на юношеских чемпионатах мира 2023-го и 2024 годов в смешанной и классической эстафетах соответственно.

Также это первое "золото" Украины в биатлоне на зимних Универсиадах с 2017 года, когда Надежда Белкина выиграла гонку преследования.

Кроме того, это первая золотая медаль мужской сборной Украины по биатлону на зимних Универсиадах с 2015 года.

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