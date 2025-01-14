Нарушение правил мобилизации: украинцев могут задерживать до трех суток

Такие меры направлены не столько на мобилизацию, сколько на устранение нарушений, связанных с военным учетом.

В Украине административное задержание граждан за нарушение правил мобилизации согласно законодательству может длиться до трех часов.

Об этом сообщила заместитель главы РТЦК и СП в Киеве майор Лариса Козак.

По словам офицера, в случае совершения злостного неповиновения работникам полиции или работникам ТЦК таких граждан могут задержать в соответствии с законодательством Украины на срок до трех часов.

"В случае, если гражданин оказывает неповиновение с применением физического воздействия, срок такого задержания может длиться трое суток. Если мы говорим о тех роликах, когда люди, как кажется общественности, насильственно помещаются в транспортные средства, то если разбирать полной картиной — это было неповиновение, административный протокол о задержании", — объяснила Козак.

Ранее в ТЦК ответили, имеет ли полиция право мобилизовывать без военных. Больше об этом читайте в новости.

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