В ТЦК объяснили, почему забронированным могут приходить повестки

Наличие отсрочки или бронирования не освобождает от обязанности прибыть в ТЦК.

Даже забронированным лицам могут поступать повестки, и ее игнорирование повестки может привести к административной ответственности.

Об этом рассказала заместитель начальника РТЦК и СП в Киеве майор Лариса Козак на пресс-конференции.

Козак отметила, что повестки генерируются и направляются через портал Укрпочта, с использованием Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов. Они поступают без определения наличия отсрочки или наличия бронирования.

"И опять же наличие отсрочки или наличие бронирования не освобождает военнообязанного гражданина от обязанности прибыть в районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Эта норма является прямого действия и она закреплена в статье 22 Закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации. Граждане прибывают во время, место и срок, указанный в повестке. Поэтому даже наличие бронирования или отсрочки не освобождает гражданина от обязанности", — отметила заместитель начальника РТЦК и СП в Киеве.

По ее словам, игнорирование повестки может привести к административной ответственности.

Напомним, ранее майор рассказала, имеют ли право сотрудники ТЦК забирать мобильные телефоны.

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