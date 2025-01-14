Как получить денежную помощь после гибели военного: детали

Поддержка для родственников погибших военных теперь включает в себя новые категории льготников.

За период войны изменился список лиц, имеющих право на льготы. Согласно новому закону, в него включены родители, все дети, гражданские супруги и иждивенцы, такие как нетрудоспособные члены семьи погибшего.

Об этом рассказал адвокат Дмитрий Йовдий в эфире Украинского Радио.

"На данный момент, согласно закону, действующему с 29 марта 2024 года, в этот перечень входят родители, дети (все, не только несовершеннолетние, как было раньше), гражданские супруги (это новелла в законодательстве, фактически узаконивающая гражданский брак) ", – рассказал он.

По его словам, существует категория иждивенцев — нетрудоспособные члены семьи погибшего, такие как брат, сестра, племянник или бабушка, если они находились на иждивении. Это нужно доказывать в судебном порядке.

Он рассказал, что заявитель, подавая заявление на получение единовременной денежной помощи, должен предоставить в ТЦК судебное решение, вступившее в законную силу.

Йовдий сообщил, что существует большое количество судебных споров между заявителями и Министерством обороны из-за отказа в выплате единовременного пособия. Многие такие дела касаются неправомерной трактовки закона Минобороны, в частности, относительно совершеннолетних детей погибших родителей. Суды в пользу заявителей, признавая, что по достижении совершеннолетия дети не перестают быть детьми погибших родителей. Юрист подчеркнул, что Минобороны следует переосмыслить трактовку закона, чтобы уменьшить нагрузку на суды и облегчить процесс для заявителей.

Напомним, ранее адвокат Дмитрий Йовдий разъяснял нововведения по компенсациям семьям погибших военных и заверил, что выплаты не уменьшатся.

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