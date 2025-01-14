Як отримати грошову допомогу після загибелі військового: деталі

За період війни змінився перелік осіб, які мають право на пільги. Згідно з новим законом, до нього включено батьків, усіх дітей, цивільне подружжя та утриманців, таких як непрацездатні члени сім'ї загиблого.

Про це розповів адвокат Дмитро Йовдій у етері Українського Радіо.

"На даний момент, згідно з законом, який діє з 29 березня 2024 року, до цього переліку входять батьки, діти (всі, не лише неповнолітні, як було раніше), цивільне подружжя (це новела в законодавстві, яка фактично узаконює цивільний шлюб)", - розповів він.

За його словами, існує категорія утриманців — непрацездатні члени сім'ї загиблого, такі як брат, сестра, племінник чи бабуся, якщо вони перебували на утриманні. Це потрібно доводити в судовому порядку.

Він розповів, що заявник, подаючи заяву на отримання одноразової грошової допомоги, повинен надати в ТЦК судове рішення, яке набрало законної сили.

Йовдій повідомив, що існує велика кількість судових спорів між заявниками та Міністерством оборони через відмову в виплаті одноразової грошової допомоги. Багато таких справ стосується неправомірного трактування закону Міноборони, зокрема щодо повнолітніх дітей загиблих батьків. Суди на користь заявників, визнаючи, що після досягнення повноліття діти не перестають бути дітьми загиблих батьків. Юрист наголосив, що Міноборони слід переосмислити трактування закону, щоб зменшити навантаження на суди та полегшити процес для заявників.

Нагадаємо, раніше адвокат Дмитро Йовдій роз'яснював нововведення щодо компенсацій родинам загиблих військових та запевнив, що виплати не зменшаться.

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