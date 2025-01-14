Ще одна українська тенісистка попрощалася з Australian Open-2025

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (№48 WTA) завершила свої виступи на Australian Open-2025.

У матчі першого кола основної сітки 27-річна уродженка Нової Каховки програла представниці Тунісу Онс Жабер (№39 WTA). Поєдинок тривав 1 годину 12 хвилин і завершився з рахунком 3:6, 3:6.

Упродовж гри Калініна не виконала жодної подачі навиліт, припустилася 2 подвійних та 18 невимушених помилок. У другому сеті українка втратила перевагу, ведучи з рахунком 3:0.

Це була третя очна зустріч тенісисток. Калініна ще жодного разу не змогла обіграти Жабер.

Ангеліна вчетверте поспіль зіграла в основній сітці Australian Open. Її особистим рекордом залишається третє коло австралійського мейджора 2023 року.

Раніше стартовий раунд Відкритого чемпіонату Австралії також не зуміли подолати українки Юлія Стародубцева та Дар'я Снігур. Тоді як Еліна Світоліна, Марта Костюк та Даяна Ястремська пробилися до другого кола.

Матчі основної сітки Australian Open-2025 триватимуть від 12 до 26 січня. Чинною чемпіонкою турніру є білоруска Аріна Соболенко, яка виступає в нейтральному статусі через повномасштабну війну російських окупантів проти України.

Нагадаємо, в одиночному турнірі Australian Open-2024 найкращий результат серед українських тенісисток показала Ястремська, яка дійшла до півфіналу, де програла китаянці Чжен Ціньвень.

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