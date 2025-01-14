Третя українська тенісистка подолала стартове коло Australian Open-2025

Даяна Ястремська вийшла до другого раунду слідом за Еліною Світоліною та Мартою Костюк.

Українська тенісистка Даяна Ястремська (№33 WTA) успішно стартувала на Australian Open-2025.

У матчі першого кола основної сітки 24-річна уродженка Одеси здолала представницю Єгипту Маяр Шериф (№65 WTA). Поєдинок тривав 1 годину 13 хвилин і завершився з рахунком 6:1, 6:4.

Це була перша очна зустріч тенісисток. За весь матч українка 5 разів подала навиліт, припустилась 2 подвійних помилок та реалізувала 3 із 7 брейкпойнтів.

Наступною суперницею Даяни стане чорногорка Данка Ковинич (№1289 WTA), яка в першому раунді обіграла новозеландку Лулу Сан (№44 WTA) з рахунком 6:3, 7:5.

Ястремська вшосте виступає в основній сітці Australian Open. Торік вона дійшла до півфіналу австралійського мейджора, де програла китаянці Чжен Ціньвень. Це її найвище досягнення на турнірах серії Grand Slam.

Раніше до другого кола Australian Open-2025 пробилися ще двоє українок – Еліна Світоліна та Марта Костюк.

Своєю чергою, українські тенісистки Юлія Стародубцева та Дар'я Снігур не зуміли подолати стартовий раунд Відкритого чемпіонату Австралії.

Останньою з українок свій матч першого кола Australian Open-2025 проведе Ангеліна Калініна. У вівторок, 14 січня, вона позмагається з представницею Тунісу Онс Жабер.

Матчі основної сітки Australian Open-2025 триватимуть від 12 до 26 січня. Чинною чемпіонкою турніру є білоруска Аріна Соболенко, яка виступає в нейтральному статусі через повномасштабну війну російських окупантів проти України.

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