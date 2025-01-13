Друга українська тенісистка вибула з Australian Open-2025

Дар'я Снігур не зуміла пробитися до другого кола Відкритого чемпіонату Австралії.

Українська тенісистка Дар'я Снігур не змогла подолати перше коло основної сітки Australian Open-2025.

22-річна українка (№138 WTA) в напруженій боротьбі поступилася 11-й ракетці світу, американці Даніель Коллінз.

Матч тривав 1 годину 41 хвилину та закінчився з рахунком 6:7, 3:6. Це була перша очна зустріч тенісисток.

Зазначимо, що Снігур потрапила до основи Australian Open-2025 завдяки тому, що перед цим зуміла подолати три раунди кваліфікації.

Дар'я стала другою українкою, яка припинила виступи на Відкритому чемпіонаті Австралії. Раніше турнір також залишила Юлія Стародубцева, яка в першому колі програла Лейлі Фернандес з Канади (5:7, 4:6).

Своєю чергою, Еліна Світоліна та Марта Костюк пробилися до другого кола Australian Open-2025.

Ще дві українські тенісистки, Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна, свої матчі першого раунду австралійського мейджора зіграють у вівторок, 14 січня.

Матчі основної сітки Australian Open-2025 триватимуть від 12 до 26 січня. Чинною чемпіонкою турніру є білоруска Аріна Соболенко, яка виступає в нейтральному статусі через повномасштабну війну російських окупантів проти України.

Нагадаємо, в одиночному турнірі Australian Open-2024 найкращий результат серед українських тенісисток показала Ястремська, яка дійшла до півфіналу, де програла китаянці Чжен Ціньвень.

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