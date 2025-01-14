Перевірте за датою свого народження, чи судилося вам стати багатими

Спеціалісти з езотерики вважають, що фінансову долю людини можна обчислити за датою її народження.

Наша дата народження може чітко вказати, які види діяльності принесуть нам великі гроші. Спеціалісти з духовного розвитку переконують, що всі мають шанс стати багатими. Аби чітко знати, яке заняття принесе купу грошей, треба обчислити свій фінансовий код. Для цього візьміть свою дату народження і складіть усі цифри до однозначного числа. Наприклад, дата 25.03.1985 утворює таку суму: 2+5+3+1+9+8+5=33, 3+3=6. Фінансовий код цієї дати народження – 6.

Яке значення фінансового коду

Цифра 1. Одиниця приходить до своїх грошей, якщо заробляє руками. Ці люди можуть мати успіх у таких сферах – будівництво, малювання, музика, будь-яка інша робота, де задіяні руки. Такі заняття принесуть людям із числом один неймовірні статки та успіх.

Одиниця приходить до своїх грошей, якщо заробляє руками. Ці люди можуть мати успіх у таких сферах – будівництво, малювання, музика, будь-яка інша робота, де задіяні руки. Такі заняття принесуть людям із числом один неймовірні статки та успіх. Цифра 2. Двійки – це наставники, менеджери та координатори. Найкраще свої таланти вони реалізують у сфері освіти, психології, езотерики та медицини. Ці люди обов’язково повинні допомагати іншим, наставляти й надихати, тоді вони матимуть визнання своєї роботи й купу грошей.

Двійки – це наставники, менеджери та координатори. Найкраще свої таланти вони реалізують у сфері освіти, психології, езотерики та медицини. Ці люди обов’язково повинні допомагати іншим, наставляти й надихати, тоді вони матимуть визнання своєї роботи й купу грошей. Цифра 3. Цих людей успіх переслідує усе життя, бо три – це символ багатства, його ще називають "кодом мільйонера". Особливо великі прибутки приноситимуть нові проєкти у сфері бізнесу.

Цих людей успіх переслідує усе життя, бо три – це символ багатства, його ще називають "кодом мільйонера". Особливо великі прибутки приноситимуть нові проєкти у сфері бізнесу. Цифра 4. Люди з цим фінансовим кодом стабільні та консервативні особистості. Четвірки впродовж життя мають накопичувати статки, а не витрачати гроші на вітер.

Люди з цим фінансовим кодом стабільні та консервативні особистості. Четвірки впродовж життя мають накопичувати статки, а не витрачати гроші на вітер. Цифра 5. П’ятіркам успіх і великі гроші приходять через духовний розвиток та пошуки сенсів. Чим кращими вони ставатимуть, тим більше грошей у них буде.

П’ятіркам успіх і великі гроші приходять через духовний розвиток та пошуки сенсів. Чим кращими вони ставатимуть, тим більше грошей у них буде. Цифра 6. Ці люди мають зробити нашу планету кращою, вони відчувають в усьому красу й гармонію. Великі фінансові можливості до них приходять через творчість та наставництво.

Ці люди мають зробити нашу планету кращою, вони відчувають в усьому красу й гармонію. Великі фінансові можливості до них приходять через творчість та наставництво. Цифра 7. Сімки мають постійно розвиватися й не сидіти на одному місці. Цим людям не слід боятися змінювати напрямки своєї діяльності, бо в рухові до них приходять гроші.

Сімки мають постійно розвиватися й не сидіти на одному місці. Цим людям не слід боятися змінювати напрямки своєї діяльності, бо в рухові до них приходять гроші. Цифра 8. Люди з цим числом мають працювати в державних органах, сфері освіти чи політиці. Їхнє покликання – бути координатором суспільних сфер життя. Якщо вони виконуватимуть свою місію, гроші самі тектимуть до їхніх рук.

Люди з цим числом мають працювати в державних органах, сфері освіти чи політиці. Їхнє покликання – бути координатором суспільних сфер життя. Якщо вони виконуватимуть свою місію, гроші самі тектимуть до їхніх рук. Цифра 9. Призначення дев’яток – допомагати іншим. Великі прибутки їм принесе наставницька діяльність, медицина, психологія. Цим людям важливо передавати свої знання й займатися благодійністю.

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