Проверьте по дате своего рождения, суждено ли вам стать богатыми

Специалисты по эзотерике считают, что финансовую судьбу человека можно вычислить по дате его рождения.
Наша дата рождения может четко указать, какие виды деятельности принесут нам большие деньги. Специалисты по духовному развитию убеждают, что у всех есть шанс стать богатыми. Чтобы четко знать, какое занятие принесет кучу денег, нужно вычислить свой код. Для этого возьмите свою дату рождения и составьте все цифры в однозначное число. К примеру, дата 25.03.1985 образует такую сумму: 2+5+3+1+9+8+5=33, 3+3=6. Финансовый код этой даты рождения – 6.
Какое значение финансового кода
- Цифра 1. Единица приходит к своим деньгам, если зарабатывает руками. Эти люди могут преуспевать в таких сферах – строительство, рисование, музыка, любая другая работа, где задействованы руки. Такие занятия принесут людям с числом один невероятное состояние и успех.
- Цифра 2. Двойки – это наставники, менеджеры и координаторы. Лучше всего свои таланты они реализуют в сфере образования, психологии, эзотерики и медицины. Эти люди обязательно должны помогать другим, наставлять и вдохновлять, тогда они получат признание своей работы и кучу денег.
- Цифра 3. Этих людей успех преследует всю жизнь, потому что три – символ богатства, его еще называют "кодом миллионера". Особенно большие доходы будут приносить новые проекты в сфере бизнеса.
- Цифра 4. Люди с этим финансовым кодом стабильны и консервативны. Четверки на протяжении жизни должны накапливать состояние, а не тратить деньги на ветер.
- Цифра 5. Пятеркам успех и большие деньги приходят через духовное развитие и поиски смыслов. Чем лучше они станут, тем больше денег у них будет.
- Цифра 6. Эти люди должны сделать нашу планету лучше, они чувствуют во всем красоту и гармонию. Большие финансовые возможности к ним приходят через творчество и наставничество.
- Цифра 7. Семерки должны постоянно развиваться и не сидеть на одном месте. Этим людям не следует бояться менять направления своей деятельности, потому что в движении к ним приходят деньги.
- Цифра 8. Люди с этим числом должны работать в государственных органах, сфере образования или политике. Их призвание – быть координатором общественных сфер жизни. Если они будут выполнять свою миссию, деньги сами будут течь в их руки.
- Цифра 9. Назначение девяток – помогать другим. Большие доходы им принесет наставническая деятельность, медицина, психология. Этим людям важно передавать свои знания и заниматься благотворительностью.
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