Рекордний мороз: де в Україні сьогодні найхолодніше

В Україні 14 січня зафіксовано рекордний мороз. Так, в Україні сьогодні найхолодніше на горі Піп.

Про це повідомили Гірські рятувальники Прикарпаття.

"Станом на 08:30 14.01.2025 на горі Піп Іван ясно, вітер північній 9 м/с, температура повітря -16°С", - йдеться у повідомленні.

Раніше йшлося про те, що до України сунуть люті морози – таким прогнозом ошелешив відомий метеоролог. Каже, що подекуди вночі можна очікувати до -20 градусів за Цельсієм. А от народна синоптикиня Наталя Діденко вразила іншим прогнозом.

Читайте також: