Рекордный мороз: где в Украине сегодня холодное всего

В Украине 14 января зафиксирован рекордный мороз. Да, в Украине сегодня самое холодное на горе Пип.

Об этом сообщили Горные спасатели Прикарпатья.

"По состоянию на 08:30 14.01.2025 на горе Поп Иван ясно, ветер северный 9 м/с, температура воздуха -16°С", — говорится в сообщении.

Раньше речь шла о том, что в Украину сдвигаются лютые морозы – таким прогнозом ошарашил известный метеоролог. Говорит, что кое-где ночью можно ожидать до -20 градусов по Цельсию. А вот народная синоптика Наталья Диденко поразила другим прогнозом.

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