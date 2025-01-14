Украину накроют мощные морозы: новый прогноз погоды подорвал Сеть

В Украину идут сильные морозы – таким прогнозом ошарашил известный метеоролог. Говорит, что кое-где ночью можно ожидать до -20 градусов по Цельсию. А вот народная синоптик Наталья Диденко удивила другим прогнозом.

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Сильные морозы

Погода в Украине во второй месяц зимы очень удивила значительным потеплением. Однако уже совсем скоро ситуация кардинально изменится. Об этом предупредил метеоролог Игорь Кибальчич. По его словам, начало недели пройдет в Украине в условиях антициклона и поля высокого давления. Благодаря этому ожидается снижение температуры воздуха, особенно в западной части страны, где морозы в ночное время могут достигнуть -15…-20 °С.

"Во вторник, 14 января, под влиянием гребня антициклона с запада на большей части территории Украины осадков не предполагается. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный с переходом днем на юго-западный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью будет составлять -3...-8 °С, в Карпатах и Прикарпатье -12...-17 °С, в горных котловинах около -20 °С; днем -3...+2 °С", — сказал он.

В среду, 15 января, в западных областях, а также местами в северной части страны ожидается снег, мокрый снег. пределах -2...-7 °С, в Карпатах и Прикарпатье, а также местами в южной части -8...-13°С, днем -2...+3°С.

А вот в пятницу, 17 января, в Украине ожидается теплая погода без существенных осадков, только в восточной части пройдет небольшой снег с переходом в дождь и туман, возможна слабая гололедица. +2…+7 °С, в Карпатах около 0 °С.

В выходные погода будет такой

В субботу, 18 января, в Украине ожидается погода без существенных осадков, только днем и вечером в северных и северо-восточных регионах пройдет небольшой мокрый снег, местами с дождем, 9 – 14 м/с. – 6 м/с. Температура воздуха предполагается ночью -2…+3 °С, днем. +2…+7 °С.

В воскресенье, 19 января, в большинстве регионов Украины, за исключением западной части, ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. 3...+2°С, днем -1...+4°С.

Как видим, в этом прогнозе действительно есть немного настораживающих факторов. Это -10 и -17 градусов мороза в горах. Зато свой прогноз на ближайшие дни опубликовала и синоптик Наталья Диденко. По ее словам, никаких 20-градусных морозов в Украине не ожидается.

"Если вы прочитали о грядущих 20-градусных морозах в Украине, то у вас либо галлюцинации, либо вы зацепились об лишний ноль, либо вы читаете Телеграмм..." — написала она.

Синоптик отметила, что днем 14 января в Украине ожидается от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла.

В Киеве 14 января осадков не ожидается. Ночью -4-7 градусов, днем 0-2 градуса мороза.

Погода в январе

Между тем специалисты "Украинского гидрометцентра" сообщили, что январь будет теплее нормы на 1,5-2 градуса, это достаточно заметно как для зимнего месяца. Средняя месячная температура воздуха предполагается 0-3 градуса мороза, в Закарпатье, в Крыму, Одесской и в Херсонской областях 0-2 тепла.

В декабре средняя температура воздуха была близка к норме и колебалась от -4 градусов до +2 градусов.

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