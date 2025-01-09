Как долго продлится "весна" в январе и когда ударят морозы: прогноз синоптиков

Теплая погода в Украине. Местами воздух прогреется до +14 градусов. Резкое потепление приведет к повышению уровня воды в реках и опасности схождения лавин на западе. Синоптики сообщили, когда в страну придет похолодание.

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Почти весна

Народный синоптик Наталья Диденко отмечает, что в ближайшие дни в Украине ожидается теплая погода. А уже на выходных снова похолодает.

"9-10 января в Украине удержится теплая погода, а с 11 января в Украину придет похолодание. Похолодание не будет сильным, ночью до небольших "минусов", а в дневные часы от 2 мороза до 3 тепла", — сказала она.

Из-за потепления 9 января в реках на западе Украины ожидается повышение уровня воды до полутора метров над уровнями без угрозы негативных последствий. А на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей прогнозируется значительная снеголавинная опасность из-за оттепелей. Ветер 9 января подует с юго-запада, прогнозируются сильные порывы.

Погода 9 января

В частности, в четверг, 9 января, в западных регионах местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега, туманов и дождей, на остальной стране преимущественно без осадков.

В западных областях местами налипание мокрого снега, гололедица на дорогах. Ветер южного направления, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+3°С, днем +4...+9°С, в центральных, южных и западных регионах +8...+13°С.

Погода в январе

В целом, погода в январе будет изменчивой. Если первые дни месяца прошли в условиях достаточно теплой погоды, то дальше придут атмосферные фронты с осадками и похолоданием, уверяет синоптик Наталья Птуха.

Январь будет достаточно теплым, как для зимы, и сильных морозов ждать не стоит. Такой прогноз озвучил народный синоптик из Волыни Владимир Деркач. Он отметил, что погода в первой декаде января будет достаточно разнообразной, ожидаются резкие переходы от плюса к минусу.

"Средины этого отрезка будут холодными только условно: постоянный "минус" ночью, а остальное время будут преобладать плюсовые температуры. То есть дни будут достаточно теплые, а осадки не сильные, возможны только от середины первой декады", — отметил он.

Вторая декада начнется с плюсовой температуры днем с небольшим минусом ночью.

В то же время с середины месяца синоптик прогнозирует усиление осадков и одновременно снижение температуры.

Третья декада января по температуре не будет отличаться – похолодание будет только первые несколько дней, а затем ожидается потепление с плюсом в течение дня. В середине третьей декады возможны несколько дней осадков, прогнозирует синоптик.

"В конце января также не стоит ожидать понижения температуры. В общем, январь 2025 года будет достаточно теплым, как для зимы. Столбики термометров не будут опускаться ниже 15°C практически по всей территории Украины", — подытожил синоптик.

Когда в Украине ударят 20-градусные морозы – читайте в новости.

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