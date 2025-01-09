Россияне атаковали Украину "Шахедами": где раздавались взрывы и сколько БпЛА удалось сбить

Более 20 дронов были локационно потеряны.

Ночью в четверг, 9 января, российские войска атаковали Украину 70-ю ударными БпЛА типа Shahed, а также беспилотниками -имитаторами разных типов. Украинская противовоздушная оборона уничтожила 46 дронов.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

"По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 46 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областях", — говорится в сообщении.

В Командовании отметили, что из-за падения сбитых ударных БПЛА были повреждены частные дома в Харьковской, Сумской и Черкасской областях.

Отмечается, что 24 беспилотника-имитатора были локационно потеряны.

Этой ночью российские военные запускали БПЛА по направлениям Миллерово, Орла, Курска, Брянска и Приморско-Ахтарского в РФ.

Напомним, также ночью было известно об активности вражеской тактической авиации на восточном направлении. Кроме того, в ряде областей фиксировали дроны.

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