Армия РФ находится в трех километрах от Покровска: что происходит в городе

Армия РФ усилила обстрелы Покровска Донецкой области. Город остался без света, газа и водоснабжения.

Об этом сообщил руководитель Покровской городской военной администрации Сергей Добряк в эфире " Радио Свобода ".

По его словам, сейчас российские войска находятся на расстоянии менее трех километров от города.

"Ситуация по обстрелам ухудшается, они участились. Это и КАБы и артиллерия, особенно надоедают FPV-дроны. Нет такого места в городе, которое не простреливается артиллерией или дронами", — сказал он.

По данным чиновника, в городе до сих пор остается 7200 человек. В Покровске до сих пор работают несколько аптек, городская больница – в ограниченном режиме, одно отделение "Укрпочты" и несколько магазинов. Эвакуация жителей продолжается.

"Уже нет точек сбора для эвакуации. Людей забирают адресно из домов. Людей везут в основном в Павлоград, там люди проходят регистрацию. В течение месяца люди получают 10 800 грн "подъемных" от международных партнеров. Их размещают в местах компактного проживания – школы, общежития. Они могут там находиться столько, сколько будет нужно", — сказал Добряк.

Напомним, бои за Покровск не утихают. Впрочем, на сегодняшнем этапе войны вряд ли говорится, что оккупанты стремятся окружить Покровск, прорвавшись со стороны Днепропетровской области.

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