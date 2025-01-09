Муж российской пропагандистки Симоньян впал в кому

Российский пропагандист Тигран Кеосаян – муж Маргариты Симоньян – пережил клиническую смерть. Сейчас он находится в коме.

Об этом сообщают российские СМИ.

Врачи оценивают его состояние как очень тяжелое. Известно, что в 2008 и 2010 годах у Кеосаяна было два инфаркта.

Как известно, Кеосаян активно поддерживает антиукраинскую риторику.

В своих телепрограммах он неоднократно заявлял, что украинские власти нелегитимны и что территория Донбасса не принадлежит Украине. Кроме того, он утверждал, что Крым является частью России.

Напомним, российский пропагандист вражеского издания "Известия" Александр Мартемьянов погиб на территории временно оккупированной Донецкой области. Это произошло вследствие попадания в автомобиль украинского дрона.

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