Армия РФ продвигается дальше в Курской области: детали от ISW

Войска Российской Федерации недавно продвинулись в районе "украинского плацдарма" в Курской области.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны ( ISW ).

Геолокационные кадры за 8 января показывают, что россияне продвинулись в западную часть Николаевки и незначительно продвинулись в Махновку.

Тем временем Силы специальных операций ВСУ сообщили, что украинские защитники отразили российский механизированный штурм размером во взвод в неустановленном районе Курской области. Российский "военкор" заявил, что ВСУ контратаковали под Погребками.

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ продвинулись в районе Малой Локни, Николаевки, Старой Сорочины, Орловки, Николаево-Дарьино, у Русского Поречья, Черкасского Поречья, Бондаревки и Махновки. Российский блоггер рассказывал, что путинские войска захватили Косицу и проводят зачистку в Погребках (к северо-западу от Суджи).

Однако в ISW не нашли визуального подтверждения ни одного из этих заявлений.

Напомним, OSINT-аналитик по псевдониму Def Mon сообщил, что в течение первого дня нового наступления в Курской области украинские Вооруженные силы могли пройти с боями 2,7 км.

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