Армія РФ просувається далі в Курській області: деталі від ISW

Війська Російської Федерації нещодавно просунулися в районі "українського плацдарму" в Курській області.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Геолокаційні кадри за 8 січня показують, що росіяни просунулися до західної частини Миколаївки і незначно просунулися до Махнівки.

Тим часом Сили спеціальних операцій ЗСУ повідомили, що українські захисники відбили російський механізований штурм розміром у взвод у невстановленому районі Курської області. Російський "воєнкор" заявив, що ЗСУ контратакували під Погребками.

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ просунулися в районі Малої Локні, Миколаївки, Старої Сорочини, Орловки, Миколаєво-Дар'їно, біля Руського Поріччя, Черкаського Поріччя, Бондарівки та Махнівки. Російський блогер розповідав, що путінські війська захопили Косицю, та проводять зачистку в Погребках (на північний захід від Суджі).

Проте в ISW не знайшли візуального підтвердження жодної з цих заяв.

Нагадаємо, OSINT-аналітик з псевдонімом Def Mon повідомив, що протягом першого дня нового наступу в Курській області українські Збройні сили могли пройти з боями 2,7 км.

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