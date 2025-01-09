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Скільки окупантів знищено за добу: Генштаб оновив дані про втрати РФ

Скільки окупантів знищено за добу: Генштаб оновив дані про втрати РФ

Знищено понад 803 тис. російських солдатів. / Фото: Associated Press

Росіяни втратили багато техніки, зокрема, 86 дронів.

Станом на ранок 9 січня 2025 року ЗСУ знищили 803 100 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1430 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу ‒ близько 803 100 (+1430) осіб,
  • танків ‒ 9731 (+17) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 20221 (+16) од,
  • артилерійських систем – 21765 (+36) од,
  • РСЗВ – 1260 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1038 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 21813 (+86),
  • крилаті ракети  ‒ 3014 (+0),
  • кораблі /катери  ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 33387 (+80) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3686 (+5).

Як повідомлялося, на Запоріжжі ліквідували начальника штабу батальйону окупантів. Йдеться про Сергія "Кама" Мельнікова. Це успішна операція українських розвідників та операторів БпЛА.

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