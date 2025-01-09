Скільки окупантів знищено за добу: Генштаб оновив дані про втрати РФ

Станом на ранок 9 січня 2025 року ЗСУ знищили 803 100 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1430 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу ‒ близько 803 100 (+1430) осіб,

танків ‒ 9731 (+17) од,

бойових броньованих машин ‒ 20221 (+16) од,

артилерійських систем – 21765 (+36) од,

РСЗВ – 1260 (+0) од,

засоби ППО ‒ 1038 (+0) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 331 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 21813 (+86),

крилаті ракети ‒ 3014 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 33387 (+80) од,

спеціальна техніка ‒ 3686 (+5).

Як повідомлялося, на Запоріжжі ліквідували начальника штабу батальйону окупантів. Йдеться про Сергія "Кама" Мельнікова. Це успішна операція українських розвідників та операторів БпЛА.

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