Скільки окупантів знищено за добу: Генштаб оновив дані про втрати РФ

Росіяни втратили багато техніки, зокрема, 86 дронів.
Станом на ранок 9 січня 2025 року ЗСУ знищили 803 100 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1430 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
- особового складу ‒ близько 803 100 (+1430) осіб,
- танків ‒ 9731 (+17) од,
- бойових броньованих машин ‒ 20221 (+16) од,
- артилерійських систем – 21765 (+36) од,
- РСЗВ – 1260 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1038 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 21813 (+86),
- крилаті ракети ‒ 3014 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 33387 (+80) од,
- спеціальна техніка ‒ 3686 (+5).
Як повідомлялося, на Запоріжжі ліквідували начальника штабу батальйону окупантів. Йдеться про Сергія "Кама" Мельнікова. Це успішна операція українських розвідників та операторів БпЛА.