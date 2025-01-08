РФ знизила темпи просування на фронті: подробиці від військового експерта

Тактика окупантів особливо не змінилася, наголошує експерт.
Темпи просування окупаційної армії РФ знизилися. Українські військові не допускають можливості для окупантів здійснити класичну наступальну операцію.
Про це повідомив військовий експерт Сергій Грабський в ефірі телеканалу FREEДОМ.
"Якщо в листопаді, припустимо, темпи просування противника становили в середньому 26 квадратних кілометрів на добу, то в грудні вони становили вже 19. Я розумію, що для України це слабка втіха, але це тренд, який ми спостерігаємо", - сказав Грабський.
Серйозних змін у тактиці окупантів протягом останніх двох-трьох місяців не спостерігається. За словами експерта, загарбники не мають можливості атакувати масами військ із великим застосуванням наземної техніки.
"Внаслідок розширеної географії завдання ударів й застосування керованих авіаційних бомб кількісно знизилося десь відсотків на 30, що теж вносить свої корективи, послаблюючи можливості противника вести наступальні дії", - пояснив Грабський.
В армії РФ є можливість накопичувати певні ресурси. Втім, система бойової підготовки в Росії діє на межі своїх лімітів. За словами військового експерта, у зв’язку з цим час підготовки контрактників скорочується. Це - два тижні.
Військовий експерт вважає: РФ входить у той режим, у якому не зможе вести широкомасштабні бойові дії.
"Сьогодні, обговорюючи нашу ситуацію на лінії фронту, ми відзначаємо, що максимум зусиль зосереджується безпосередньо на Донецькому напрямку, а на інших напрямках противник веде бої місцевого значення. Це все, на що вони здатні на сьогодні", - каже Сергій Грабський.
Нагадаємо, раніше військовий експерт Роман Світан оцінив, скільки триватиме війна в Україні. З його слів, 2025-й рік не стане "роком останнього пострілу".