РФ знизила темпи просування на фронті: подробиці від військового експерта

Темпи просування окупаційної армії РФ знизилися. Українські військові не допускають можливості для окупантів здійснити класичну наступальну операцію.

Про це повідомив військовий експерт Сергій Грабський в ефірі телеканалу FREEДОМ.

"Якщо в листопаді, припустимо, темпи просування противника становили в середньому 26 квадратних кілометрів на добу, то в грудні вони становили вже 19. Я розумію, що для України це слабка втіха, але це тренд, який ми спостерігаємо", - сказав Грабський.

Серйозних змін у тактиці окупантів протягом останніх двох-трьох місяців не спостерігається. За словами експерта, загарбники не мають можливості атакувати масами військ із великим застосуванням наземної техніки.

"Внаслідок розширеної географії завдання ударів й застосування керованих авіаційних бомб кількісно знизилося десь відсотків на 30, що теж вносить свої корективи, послаблюючи можливості противника вести наступальні дії", - пояснив Грабський.

В армії РФ є можливість накопичувати певні ресурси. Втім, система бойової підготовки в Росії діє на межі своїх лімітів. За словами військового експерта, у зв’язку з цим час підготовки контрактників скорочується. Це - два тижні.

Військовий експерт вважає: РФ входить у той режим, у якому не зможе вести широкомасштабні бойові дії.

"Сьогодні, обговорюючи нашу ситуацію на лінії фронту, ми відзначаємо, що максимум зусиль зосереджується безпосередньо на Донецькому напрямку, а на інших напрямках противник веде бої місцевого значення. Це все, на що вони здатні на сьогодні", - каже Сергій Грабський.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Роман Світан оцінив, скільки триватиме війна в Україні. З його слів, 2025-й рік не стане "роком останнього пострілу".

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