Вночі Бєлгородщина постраждала від атаки безпілотників

Неспокійні ночі в Росії тривають
У ніч проти 9 січня 2024 року над Бєлгородом та Бєлгородським районом РФ "спрацювала система ППО" — начебто збито кілька ворожих безпілотників.
Про це інформують місцеві чиновники.
За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.
У Білгороді внаслідок падіння уламків одного зі збитих безпілотників у багатоквартирному будинку пробито покрівлю та пошкоджено стелю в одній квартирі.
Уламки ще одного безпілотника впали у селі Крутий Лог Білгородського району. На території приватного домоволодіння пошкоджено автомобіль та вибито вікна в будинку. Також зафіксовано локальні пошкодження на лінії електропередачі – у кількох будинках тимчасово відсутнє електропостачання.
"Інформація про наслідки уточнюється. Оперативні та аварійні служби розпочнуть відновлювальні роботи у світлий час доби", - йдеться у повідомленні російської влади.
Раніше стало відомо, що поблизу бази Північного флоту Росії сталися два вибухи.
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