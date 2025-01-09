Вночі Бєлгородщина постраждала від атаки безпілотників

У ніч проти 9 січня 2024 року над Бєлгородом та Бєлгородським районом РФ "спрацювала система ППО" — начебто збито кілька ворожих безпілотників.

Про це інформують місцеві чиновники.

За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

У Білгороді внаслідок падіння уламків одного зі збитих безпілотників у багатоквартирному будинку пробито покрівлю та пошкоджено стелю в одній квартирі.

Уламки ще одного безпілотника впали у селі Крутий Лог Білгородського району. На території приватного домоволодіння пошкоджено автомобіль та вибито вікна в будинку. Також зафіксовано локальні пошкодження на лінії електропередачі – у кількох будинках тимчасово відсутнє електропостачання.

"Інформація про наслідки уточнюється. Оперативні та аварійні служби розпочнуть відновлювальні роботи у світлий час доби", - йдеться у повідомленні російської влади.

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Раніше стало відомо, що поблизу бази Північного флоту Росії сталися два вибухи.

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