У Севастополі пролунали гучні вибухи - очевидці

Наразі подробиць про інцидент мало.
У ніч проти 21 вересня 2024 року у тимчасово окупованому Севастополі пролунала низка вибухів.
Про це повідомили очевидці та моніторингові канали.
Наразі інформація уточнюється та доповнюється.
Нагадаємо, що раніше Telegram-канал "Кримський вітер" опублікував фотографії, на яких видно розміщення зенітно-ракетного гарматного комплексу (ЗРПК) "Панцир-С1" безпосередньо на Керченському мосту. Це є виставковий зразок російської зброї.
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