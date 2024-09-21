У Севастополі пролунали гучні вибухи - очевидці

Наразі подробиць про інцидент мало.

У ніч проти 21 вересня 2024 року у тимчасово окупованому Севастополі пролунала низка вибухів.

Про це повідомили очевидці та моніторингові канали.

Наразі інформація уточнюється та доповнюється.

Нагадаємо, що раніше Telegram-канал "Кримський вітер" опублікував фотографії, на яких видно розміщення зенітно-ракетного гарматного комплексу (ЗРПК) "Панцир-С1" безпосередньо на Керченському мосту. Це є виставковий зразок російської зброї.

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