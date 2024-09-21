В Севастополе раздались громкие взрывы – очевидцы

Пока подробностей об инциденте мало.

В ночь на 21 сентября 2024 года во временно оккупированном Севастополе прозвучал ряд взрывов.

Об этом сообщили очевидцы и мониторинговые каналы.

Пока информация уточняется и дополняется.

Напомним, ранее Telegram-канал "Крымский ветер" опубликовал фотографии, на которых видно размещение зенитно-ракетного пушечного комплекса (ЗРПК) "Панцирь-С1" непосредственно на Керченском мосту. Это выставочный образец российского оружия.

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