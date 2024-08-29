В Севастополе – воздушная тревога: город атакуют беспилотники

В Севастополе военные вроде бы отбивают атаку ВСУ, "работает ПВО".

Об этом информируют представители оккупационных властей.

По предварительной информации, уже якобы "сбито 2 БПЛА над акваторией моря".

"Все службы приведены в состояние боевой готовности. Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах", — говорится в сообщении.

По информации спасательной службы Севастополя, будто бы никакие гражданские объекты в городе не пострадали.

Напомним, ранее партизаны зафиксировали опрокидывание российского ПВО из Крыма ближе к Крымскому мосту, но на территории РФ. Колонну сопровождали военные машины. Партизаны не исключают, что ВС РФ ожидают ударов по мосту и не хотят покидать систему ПВО в Крыму, после разрушения сооружения.

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