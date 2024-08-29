Стало известно, где продвинулся враг – Deep State

Аналитики обновили карту боевых действий.

Об этом сообщает аналитический мониторинговый канал Deep State.

Враг продвинулся в Новогродовке, Торецке, Михайловке, возле Павловки, Пантелеймоновки и Угледара.

"Сегодня россияне в основном готовились к следующему массовому штурму на Покровском отрезке", — говорится в сообщении.

Напомним, из-за продвижения российских кафиров на Покровском направлении и приближения линии столкновения в городе Покровске Донецкой области от 2 сентября не будут работать банки.

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