В боях за Покровск врага будет поджидать неожиданность — офицер 59-й бригады

Бойцы украинской армии не собираются отступать из Покровска, а будут сдерживать продвижение врага. Более того, на подступах к городу российских оккупантов может ожидать неожиданность.

Об этом рассказал офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка ВСУ Сергей Цехоцкий в интервью Radio NV.

Он напомнил, что интенсивные бои на Покровском направлении продолжаются с апреля, а продвинуться российским оккупантам удалось всего на 10-15 км.

“Мы стараемся не допустить продвижения врага. Когда они начинают штурмы, внимательно следим за тем, чтобы на подходах к нашим позициям их обнаруживать и уничтожать. Но все равно продолжаются бои. Только с утра на одной из позиций было пять попыток штурма. Пять попыток прорвать нашу оборону на одной из позиций именно в этом направлении”, — отметил украинский боец.

Сергей Цехоцкий подчеркнул, что никто не собирается отступать из Покровска и подарить город врагу, который количеством значительно превосходит наших защитников.

“Их много, но мы сегодня можем сказать, что наши ребята, выполняющие боевые задачи, в своем профессионализме на много голов выше врага — артиллеристы, пилоты, танкисты, противотанкисты, пехотинцы... У нас очень грамотные генералы или те, кто на этих должностях стоит. И это тоже нужно учитывать”, — отметил он.

Не раскрывая секретов защиты города, Цехоцкий намекнул, что зайти в Покровск врагу будет непросто.

“Я знаю больше, скажу меньше. Мы можем сделать очень хорошую картинку. Если все сложится так, как надо, то врага может ждать очень, для них очень нехорошая неожиданность, а для нас очень хорошая”, — заверил боец.

По его словам, быстрого продвижения оккупантов на Покровском направлении не будет.

“Чем крупнее населенный пункт, тем больше они там вязнут и погибают. А на мой взгляд, это мое субъективное мнение, что что-то будет интересное происходить именно на этом участке фронта. И в то время это будет нужно”, — подытожил Сергей Цехоцкий.

Напомним, враг продолжает давить на самом горячем направлении фронта в районе Покровска и развивает там тактический успех. В частности, штурмовые группы оккупантов пытаются закрепиться в Новогродовке.

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