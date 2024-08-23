Уход за лилиями после цветения в августе

Лилии уже отцветают и продлить их цветение, мы никак не можем. Чтобы в следующем году цветы лилий радовали нас пышными цветами, нужно приложить некоторые усилия. От них зависит, будет ли лилия в следующем году цвести и, сохранится ли она вообще.

Нужно ли обрезать лилии после цветения

Срезать лилии после цветения – это довольно спорный вопрос. Большинство цветоводов считают, что не нужно срезать под корень стебель с уже отцветшим цветоносом. Хотя он уже не радует глаз цветком, но продолжает функционировать как орган растения. Если вы срежете цветонос, вы нарушите обмен веществ в цветке, который после цветения накапливает ресурсы и обеспечивает питанием подземную часть луковицу. Поэтому эксперты советуют оставить стебель и цветонос, пока они естественным путем не засохнут. А вот увядшие цветки нужно срезать сразу же, если оставить их на цветоносе, начнется формирование и созревание семян.

Как поливать лилии после цветения

Лилии нужен умеренный полив, в большом количестве влаги они не нуждаются. Если стоит сухая жаркая погода, достаточно поливать растение раз в 7-10 дней. А во время обильных дождей очень важно оградить цветы от избытка влаги, иначе луковицы могут загнить.

Как удобрять лилии после цветения

Подпитывать лилию после цветения нужно, чтобы повысить защитные силы против инфекций, для насыщения ее веществами, которые помогут пережить зиму.

После того, как лилии отцвели, подкормите лилию золой, а затем через несколько недель одним из препаратов на выбор — суперфосфатом, сульфатом или монофосфатом калия, калимагнезией. Но лучше подкормить комплексным "сезонным" препаратом для цветущих многолетников.

Когда и как пересаживать лилии после цветения

Если надземная часть растения уже засохла и вы ее обрезаете, можно выкопать луковицы для осенней пересадки.

Пересаживайте лилии в предварительно подготовленную землю. При перекапывании внесите в грунт любой разрыхлитель и компост. Сделайте посадочные ямки, для взрослых, больших луковиц глубиной 15-20 см, для деток — не более 10 см и хорошо полейте их. Сверху засыпьте смесью песка и садовой земли. Пересаживая цветы, соблюдайте дистанцию между цветами не менее 30 см. При пересадке осенью рекомендуется установить маркеры, например колышки, чтобы весной не повредить ростки.

Как сохранить луковицы лилий после выкапывания

Если вы планируете высаживать выкопанные луковицы весной следующего года, нужно правильно их сохранить. Удалите налипшую землю, просушите луковицы несколько часов на открытом воздухе, в тени. Поврежденным с признаками возможных болезней и т.п. луковицам проведите дополнительную дезинфекцию в растворе фунгицида и снова высушите. Хранить весь посадочный материал можно в деревянных ящиках или картонных коробках, разложенных в один ша в затемненном помещении с температурой от нуля до +5℃.

Если вы снабдили лилиям правильный полив, подкормку, своевременно удаляли сорняки и разрыхляли почву — растения прекрасно перенесут зиму, в начале лета порадуют пышным цветением.

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