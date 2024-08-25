Беларусь стягивает войска к границе с Украиной: в МИД отреагировали

Беларусь под видом учений сосредотачивает значительное количество личного состава, вооружения и военной техники в Гомельской области вблизи северных границ Украины. Проведение учений в пограничной полосе и непосредственной близости с Чернобыльской АЭС создает угрозы национальной безопасности Украины и мировой безопасности в целом.

Об этом заявили в МИДе Украины.

"Призываем должностных лиц Республики Беларусь не совершать трагических для собственной страны ошибок под давлением Москвы, а ее вооруженные силы – прекратить недружественные действия и отвести войска от государственной границы Украины на расстояние, что превышает дальность поражения существующих в РБ систем огня", – говорится в сообщении .

Также в ведомстве подчеркнули, что Украина никогда не предпринимала и не собирается предпринимать никаких недружественных действий против белорусского народа.

"В случае нарушения государственной границы Украины со стороны Беларуси, наше государство примет все необходимые меры в порядке реализации гарантированного Уставом ООН права на самооборону. При этом все скопления войск, военные объекты и пути снабжения на территории Беларуси будут законными целями для Вооруженных Сил Украины", – подытожили в МИД.

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко цинично поздравил украинцев с Днем Независимости и пожелал "мирного неба".

Читайте также: