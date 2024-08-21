Посольство Беларуси в Ереване забросали яйцами: из-за чего возмутились армяне (видео)

В среду, 21 августа, в столице Армении Ереване посольство Беларуси забросали помидорами, яйцами и картофелем.

Об этом сообщает армянская служба "Радио Свобода".

Акцию под посольством Беларуси устроили представители партии "За Республику" из-за скандальной фразы белорусского диктатора Александра Лукашенко о том, что армяне "не нужны никому, кроме нас". Так, диктатор прокомментировал изменение внешнеполитического курса Армении на Запад.

"Ну что это за политика (сближение с Западом, — Ред.)? Ну кому армяне нужны, кроме нас? Никому они не нужны. Пусть развивают свою экономику и ориентируются на то, что у них есть. Какая Франция, какой Макрон? Все забудут об этой Армении", – говорил белорусский диктатор в интервью российским пропагандистам.

В ответ армяне забросали здание белорусского посольства яйцами, помидорами и картофелем. "Вон из Армении", — скандировали они.

Подробности offensive statements сделаны #беларусским президентом Лукашенко, протест был попасть в сторону Белорусской эмбассы в #Armenia/#Ереван. Протестеры трех ячеек в строительстве. https://t.co/HMj2yccxP1 pic.twitter.com/UoXgUfrrzH — Ararat Petrosyan (@araratpetrosian) August 21, 2024

Несколько прозападных армянских сил требуют от Еревана разорвать отношения с Минском, выйти из совместных союзов и организаций с Беларусью. Лидер партии Арман Бабаджанян призвал объявить всех сотрудников белорусского посольства персонами нон грата и дать им 72 часа на то, чтобы убраться из Армении.

Участники акции протеста не сомневаются, что Лукашенко, время от времени высказывающийся обидно в адрес армян, идет на этот шаг, потому что ему так говорит Путина.

"То, что хочет сказать Владимир Путин, он говорит устами президента Беларуси Лукашенко", – утверждает армянский политолог Арутюн Мкртчян.

Акцию протеста армянской прозападной политической силы белорусская сторона называет вандализмом. Режим Лукашенко вызвал разговор временного поверенного в делах Армении в Беларуси.

Из-за чего поругались Пашинян и Лукашенко

Власти Армении не отреагировали на заявления Лукашенко. Отношения между Минском и Ереваном долгое время были напряженными. Армения на уровне премьер-министра заявила, что знает по крайней мере две страны ОДКБ, участвовавшие в подготовке войны против Армении. В июне этого года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что больше не приедет в Беларусь или на саммит ОДКБ из-за Александра Лукашенко. Пашинян возмутился тем, что Лукашенко поддерживал Азербайджан в войне за Нагорный Карабах.

Ереван также отозвал для консультаций посла Армении в Беларуси, который находится на родине более трех месяцев.

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