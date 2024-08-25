Аналитик объяснил, почему Путин игнорирует ситуацию в Курской области

Если Владимир Путин отреагирует на происходящее в Курской области методом мобилизации, это может поставить его в худшее положение, чем то, в котором он находится сейчас. Поэтому он игнорирует Курскую операцию и сдерживает украинских военных минимальным количеством сил. Российский контроль над средствами массовой информации достаточно, чтобы пропаганда могла распространять этот нарратив.

Об этом 24 Каналу сказал ветеран армии США, аналитик OSINT4 Райан МакБет, заметив, что Кремль боится возможных боев в городе Курск.

В то же время российская пропаганда уже выдвигает критические заявления по военным усилиям российского диктатора и его стратегии в отношении Украины.

"Небольшую критику Путин смог бы пережить. Однако точно не всеобщую мобилизацию, в результате которой дети российских элит пошли бы воевать", – подчеркнул МакБет.

Также аналитик отметил, что россияне очень боятся боев в самом городе Курск, если бы украинские военные к нему продвинулись. В РФ власти не желают видеть такое событие в перспективе и не осознают, что война может обернуться бумерангом.

"Россияне не хотят видеть это на своей территории, если украинские военные дойдут до Курска, для России это будет проблемой", – отметил ветеран армии США.

Напомним, вторжение ВСУ в Курскую область имело целью не только заставить РФ перебросить войска с востока, но и побудить Запад более решительно поддержать Украину оружием. Также вторжение на территорию РФ должно добавить мотивации удержанным украинцам.

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