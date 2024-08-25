"Реал" одержал разгромную победу в матче Ла Лиги – 18-летний новичок дебютировал голом (видео)

Мадридский "Реал" на своем поле разгромил "Вальядолид" в матче 2-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Сантьяго Бернабеу" завершился со счетом 3:0 .

Все три гола команда Карло Анчелотти забила после перерыва. На 50-й минуте счет во встрече открыл Федерико Вальверде.

В конце поединка "сливочные" сняли вопрос о победителе. На 88-й минуте отличился Браим Диас, а на 90+6-й минуте в своем дебютном матче за мадридский клуб забил 18-летний бразилец Эндрик.

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин весь матч провел на скамейке для запасных.

Обзор матча "Реал" Мадрид – "Вальядолид"

Для "Королевского клуба" это первая победа в нынешнем розыгрыше Ла Лиги. На старте чемпионата "Реал" сыграл вничью с "Мальоркой". С 4 очками "бланкос" поднялись на третье место в турнирной таблице Примеры. "Вальядолид" идет на 8-й позиции, имея в своем активе три зачетных пункта.

В третьем туре Ла Лиги "Реал" 29 августа на выезде сыграет против "Лас-Пальмаса", а "Вальядолид" днем ранее примет "Леганес".

Читайте также:

"Барселона" вырвала победу над "Атлетиком" в тяжелом матче чемпионата Испании (видео)

Компани дебютировал с камбэка: "Бавария" одержала волевую победу на старте Бундеслиги (видео)

"Челси" с Мудриком устроил разгром в матче АПЛ с 8 голами, "Борнмут" с Забарным сыграл вничью