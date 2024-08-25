Ракетный удар по Краматорску: погиб британский журналист

В результате ракетного удара по Краматорску погиб один человек. Скорее всего, это журналист из Великобритании.

Об этом пишет Донецкая областная прокуратура.

"Из-под завалов разрушенного в г. Краматорске здания гостиницы деблокировано тело гражданина Великобритании, погибшего во время ракетной атаки со стороны ВС РФ", - говорится в сообщении.

Добавляется, что ранения разной степени тяжести получили шесть человек.

Напомним, в ночь на 25 августа российские войска ударили по Краматорску. Предварительно, враг атаковал ракетой "Искандер-М". В частности, враг ударил по гостинице. Пострадали украинские и зарубежные журналисты. Среди них – члены команды Reuters.

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