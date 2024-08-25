Самое большое желание Путина: Зеленский объяснил, почему оно не сбудется

Президент Российской Федерации Владимир Путин больше всего стремится вернуть то влияние в мировой политике, которое было у Советского Союза.

Во время пресс-конференции с представителями индийских СМИ в воскресенье, 25 августа, украинский президент Владимир Зеленский объяснил, почему хозяину Кремля не удастся этого сделать.

“Он его не вернет. Он уже не успеет, не успеет просто”, – заявил Зеленский.

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По его словам, российскому президенту помешает это сделать как его преклонный возраст [Владимиру Путину 7 октября исполнится 72 года], так и отношение со стороны мировых лидеров, недавно наблюдавших слабость российского государства во время наступления ВСУ в Курской области РФ.

"Украинская армия маленькой численностью заходит в его область и он [президент РФ Владимир Путин] ничего не может сделать 20 дней. Все вокруг политические игроки видят, что все с ним понятно: армия не такая мощная, а он просто вор, угрожающий в том числе ядерным оружием. И те, кто пожимают руки, дружат, имеют контракты – все выводы уже сделали. Он уже не игрок, он просто маньяк, серьезный террорист”, — подчеркнул украинский президент.

Напомним, рейтинг одобрения и доверия россиян к диктатору Владимиру Путину рекордно упал из-за операции ВСУ в Курской области.

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