Компани дебютировал с камбэка: "Бавария" одержала волевую победу на старте Бундеслиги (видео)

Мюнхенцы уступали в игре против "Вольфсбурга", но сумели взять три очка.

"Бавария" на выезде обыграла "Вольфсбург" в матче 1-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/25. Поединок на "Фольксваген Арене" завершился со счетом 2:3 .

На 20-й минуте счет во встрече открыл Джамал Мусиала. После перерыва хозяева ответили своими двумя мячами – дубль оформил Ловро Майер, который на 47-й минуте реализовал пенальти, а на 55-й минуте отличился с игры.

На 65-й минуте счет в матче снова стал равным – автогол в пассиве Якуба Каминского. На 82-й минуте мюнхенцы забили победный мяч – его автором стал Серж Гнабри.

Обзор матча "Вольфсбург" – "Бавария"

Отметим, что это был дебютный матч Венсана Компани на посту главного тренера "Баварии".

Во втором туре мюнхенцы 1 сентября примут "Фрайбург", а "Вольфсбург" 31 августа на выезде сыграет против новичка элитного дивизиона "Хольштайн Киль".

Читайте также:

"Челси" с Мудриком устроил разгром в матче АПЛ с 8 голами, "Борнмут" с Забарным сыграл вничью

"Барселона" вырвала победу над "Атлетиком" в тяжелом матче чемпионата Испании (видео)

"Арсенал" без Зинченко обыграл "Астон Виллу" в центральном матче второго тура АПЛ