Зеленский назвал два способа заставить Путина закончить войну

По словам президента, дипломатический путь уменьшит потерю людей и времени.

Украина стремится заставить президента РФ Владимира Путина прекратить войну дипломатическим путем, но украинская армия также будет готовой силой вытеснить врага за пределы страны.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга по случаю Дня Независимости.

"Мы будем делать все, чтобы заставить Путина закончить эту войну дипломатично, чтобы было меньше потерь, людей прежде всего и времени", — заявил он.

В то же время, Зеленский назвал и второй способ завершить войну, если, по его словам, "партнеры "посыпятся" и не будут стоять крепко против агрессии Путина".

"Мы сделаем все, чтобы наша армия была готова справедливо вытеснить Путина с территории нашей страны", — подчеркнул президент.

Напомним, в своем поздравлении с Днем Независимости президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что Россия узнает, что такое возмездие по-украински.

Зеленский: вытесняем российскую армию!

Читайте также: