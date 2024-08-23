ВСУ постепенно вытесняют россиян с Харьковщины – Зеленский

Владимир Зеленский 23 августа записал традиционное обращение к украинским. Президент рассказал о длительном и результативном дне для нашего государства.

Зеленский вспомнил День флага и День Харькова, которые отмечают в Украине в этот день.

Россия не покорит Харьков

Владимир Зеленский в обращении поблагодарил Харькова, отмечающего день города. Президент указал, что это действительно героический город, город людей и жизнь. Также он вспомнил, что в начале мая ВСУ удалось отразить попытку России наступать на Харьков, сломать его и всю Харьковщину.

Зеленский беседовал с главнокомандующим Александром Сырским, в частности, относительно боев на Харьковщине.

"Выжимаем российскую армию. Постепенно. Оккупант не покорит Харьков. Не покорит всю нашу Украину. Я благодарю каждого и каждого, кто бережет жизнь в Украине, кто бережет наш Харьков и все другие города и села нашего государства. И мы сделаем все, чтобы вернуть настоящую безопасность. И города героев обязательно станут городами мира", – сказал Зеленский.

Кроме этого, Зеленский поздравил всех украинцев, и в частности, всех наших воинов, с Днем флага. Он указал, что гордится всеми, кто делает наши сине-желтые цвета такими сильными и достойными – всеми нашими людьми, которые защищают государство, защищают нашу независимость.

Зеленский: вытесняем российскую армию!

Напомним, военный эксперт Павел Нарожный оценил вероятность массированного удара по Украине в День Независимости. Он подчеркнул, что в Кремле любят дать символы.

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