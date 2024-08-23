ЗСУ поступово витискають росіян з Харківщини – Зеленський

Володимир Зеленський 23 серпня записав традиційне звернення до українців. Президент розповів про тривалий і результативний день для нашої держави.

Зеленський згадав День прапора та День Харкова, які відзначають в Україні цього дня.

Росія не підкорить Харків

Володимир Зеленський у зверненні подякував Харкову, який відзначає день міста. Президент вказав, що це справді героїчне місто, місто людей і життя. Також він згадав, що на початку травня ЗСУ вдалося відбити спробу Росії наступати на Харків, зламати його та всю Харківщину.

Зеленський мав розмову з головнокомандувачем Олександром Сирським, зокрема щодо боїв на Харківщині.

"Витискаємо російську армію. Поступово. Окупант не підкорить Харків. Не підкорить усю нашу Україну. Я дякую кожному й кожній, хто береже життя в Україні, хто береже наш Харків та всі інші міста й села нашої держави. І ми зробимо все, щоб повернути справжню безпеку. І міста героїв обов’язково стануть містами миру", – сказав Зеленський.

Окрім цього, Зеленський привітав всіх українців, і зокрема всіх наших воїнів, з Днем прапора Він вказав, що пишається усіма, хто робить наші синьо-жовті кольори такими сильними й достойними – усіма нашими людьми, які захищають державу, захищають нашу незалежність.

Зеленський: витискаємо російську армію!

Нагадаємо, військовий експерт Павло Нарожний оцінив ймовірність масованого удару по Україні на День Незалежності. Він наголосив, що в Кремлі люблять дати й символи.

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