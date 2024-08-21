"Накопичують саме для цього": експерт назвав ймовірний задум армії Путіна на День Незалежності

Якщо окупанти не нанесуть ракетний удар на вихідних, то, можливо, здійснять його на початку опалювального сезону.

На вихідних, коли Україна відзначатиме втретє в умовах повномасштабного вторгнення День Незалежності, путінська армія може здійснити чергову потужну ракетну атаку.

Про таку вірогідність в коментарі для ТСН.ua повідомив військовий експерт, оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"У окупантів була можливість накопичити до 130 ракет. Але використати всі одночасно вони не зможуть, тому як обмежені в носіях. Ці обмеження серйозні. Удар може бути не масовим, а таким, яким був 1 червня, 8 липня. Тобто в межах 50 ракет різної номенклатури. Все це може бути підсилено дронами-камікадзе", - висловлює свою думку Олександр Коваленко.

За словами Коваленка, навіть якщо до Києва на головне державне свято приїдуть іноземні посадовці, то цей візит не зупинить намірів путінської армії здійснити повітряну атаку.

"Врешті-решт вони можуть нанести удар напередодні, на День Незалежності або після. Тобто в межах Дня Незалежності, щоб зіпсувати свято", - каже військовий експерт.

Як відомо, 23 серпня, у День Державного прапора України, відбудеться офіційний візит Прем’єр-міністра Індії Нарендри Моді в Україну. Це перший в історії двосторонніх відносин візит глави індійського уряду до нашої держави. Про цю зустріч повідомляв нещодавно Офіс Президента України у Telegram.

Про що свідчитиме відсутність удару

"Якщо атаки в зазначені дні не буде – це буде дуже дивно. Якщо вони обійдуть стороною ці дати, то це може свідчити про підготовку ударів в осінній період напередодні опалювального сезону. Тобто накопичують якомога більше ракет саме для цього",- каже Олександр Коваленко.

Якими були Дні Незалежності-2022 та 2023

24 серпня 2022 року путінська армія обстрілювала українські міста з ночі. Під час повітряної тривоги тоді пролунали вибухи у двох районах Запоріжжя. Також 24 серпня 2022 року окупанти вдарили ракетами по залізничній станції Чаплине на Дніпропетровщині. Унаслідок обстрілу потяга та прилеглої території загинули більше 20 людей, поранень зазнали більше 30 людей.

24 серпня 2023 року Повітряні Сили ЗСУ повідомляли, що ППО працювала у Дніпропетровській області, наприкінці дня фіксувались вибухи в Одеській області, протягом дня оголошували повітряну тривогу через зліт Міг-31К. За даними правоохоронців, зранку 24 серпня окупанти обстріляли Херсон – один із снарядів поцілив у дах приватного будинку. Серед постраждалих була і дитина.

Гудів весь світ: як українці на всіх континентах святкували День Незалежності

Раніше повідомлялось про те, що експерти назвали сценарії загрози.

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