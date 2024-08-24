Литва передаст Украине более 5 тысяч дронов: названы сроки

Новый пакет помощи Украине от Литвы прибудет в ближайшее время.

К концу осени Литва планирует передать Украине более 5 тысяч дронов в рамках военной помощи.

Об этом заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните на пресс-конференции с президентами Украины и Польши в Киеве 24 августа.

По ее словам, новый пакет помощи Украине от Литвы прибудет в ближайшее время. Он будет включать 10 систем ПВО ближнего радиуса действия, антидроновое и другое снаряжение, а также боеприпасы.

"Вдобавок мы выделяем 35 млн евро на закупку РЛС и оборудования для разминирования для Украины. К концу осени мы надеемся предоставить более 5 тысяч дронов литовского производства", — отметила Шимоните.

Также она добавила, что литовское правительство обязалось тратить 0,25% ВВП на помощь Украине ежегодно.

"Мое правительство не только обеспечит это, но и перевыполнит этот план", — подчеркнула премьер Литвы.

Напомним, во время торжеств по случаю Дня Независимости Украины в Киеве выступил также президент Польши Анджей Дуда. Он отметил, что поляки с первых дней полномасштабной войны России поддерживают Украину и выразил надежду, что война скоро закончится победой украинцев. Дуда также подчеркнул, что Польша будет поддерживать Украину на пути в ЕС.

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