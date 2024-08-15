Литва передает Украине новый пакет военной помощи: что он содержит

В рамках военной поддержки украинской армии 15 августа Украина получила от Литвы погрузчики, прицепы и раскладные кровати.

Об этом сообщает Минобороны Литвы.

Отмечается, что в целом в августе в Украину будут отправлены 14 бронетранспортеров М113, пусковые комплексы ПВО малой дальности с ракетами, системы борьбы с беспилотниками, индивидуальные противодроновые глушители, вездеходы с запчастями, винтовки, боеприпасы, дымовые заряды и другое оборудование.

В ответ на запросы Украины в этом году Литва уже поставила боеприпасы калибра 155 мм, бронемашины M577, бронемашины M113, системы борьбы с беспилотниками, необходимое для зимнего сезона оборудование и комплекты теплой одежды, боеприпасы к противотанковому гранатомету Carl Gustaf, дистанционные системы детонации RISE-1, генераторы, легкий штурмовик L-39ZA Albatros в разобранном виде и другое военное обеспечение.

Напомним, 9 августа Литва также объявляла о новой военной помощи для Украины.

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