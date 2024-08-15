Литва передає Україні новий пакет військової допомоги: що він містить

У межах військової підтримки української армії 15 серпня Україна отримала від Литви навантажувачі, причепи та розкладні ліжка.

Про це повідомляє Міноборони Литви.

Зазначається, що загалом у серпні до України будуть відправлені 14 бронетранспортерів М113, пускові комплекси ППО малої дальності з ракетами, системи боротьби з безпілотниками, індивідуальні протидронові глушники, всюдиходи із запчастинами, гвинтівки, боєприпаси, димові заряди та інше обладнання і спорядження.

У відповідь на запити України цього року Литва вже поставила боєприпаси калібру 155 мм, бронемашини M577, бронемашини M113, системи боротьби з безпілотниками, необхідне для зимового сезону обладнання та комплекти теплого одягу, боєприпаси до протитанкового гранатомета Carl Gustaf, дистанційні системи детонації RISE-1, генератори, легкий штурмовик L-39ZA Albatros у розібраному вигляді та інше військове забезпечення.

Нагадаємо, 9 серпня Литва також оголошувала про нову військову допомогу для України.

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