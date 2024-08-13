"Багато часу втрачено": Чмут розкрив обсяги виробництва українських ракет

Україна виробляє десяток високоточних ракет на рік та тисячі ракет інших типів.

Керівник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут поділився деякими деталями щодо обсягів виробництва ракет в Україні.

Про це він розповів в інтерв'ю PRESSING.

За словами Чмута, обсяги виробництва ракет в Україні варіюються залежно від типу боєприпасів. Деяких видів ракет Україна здатна виробляти "десятки тисяч" на рік. Це значний обсяг, який свідчить про серйозний потенціал українського ОПК у цьому напрямку.

Однак є й інші види ракет, виробництво яких обмежується сотнями або лише десятками одиниць на рік.

Важливо зазначити, що кількість виготовлених ракет - це лише частина питання. Не менш важливою є їхня ефективність, зокрема точність влучання. За словами Чмута, саме це для України є найбільш важливим питанням після серійності виробництва.

"Сама по собі ракета, вона ще має влучати. А з цим фактично найбільші проблеми після серійності. Ми бачимо на прикладі Російської Федерації, де, хто би що не казав, але потужний ОПК, який робить багато різних номенклатур, який, скажімо так, закритий останні 10 років. І їхня зброя не влучає, дуже часто не влучає", - каже Чмут.

Керівник фонду "Повернись живим" підкреслює, що Україна стикається з подібними викликами. Він застерігає від надмірного оптимізму щодо технологічного рівня українського виробництва, зазначаючи, що ми не маємо значних переваг у досвіді чи знаннях порівняно з противником.

"Не треба вважати, що ми тут супер відрізняємося, що наш технологічний рівень в рази краще, або у нас більше досвіду, або більше знань. На жаль ні, бо багато часу втрачено," - зазначає Чмут.

Нагадаємо, Україна та США підписали декларацію про наміри щодо спільного виробництва зброї та обміну технічними даними. Зокрема, йдеться про виготовлення гібридних систем протиповітряної оборони. Співпраця держав буде зосереджена на комплексах ППО, виробництві критичних боєприпасів та ремонті військової техніки.

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