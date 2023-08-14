Без сліз: шість способів, щоб різати цибулю і не плакати

Цибуля — один з найпоширеніших продуктів. Її додають практично в кожну страву, адже вона має специфічний смак, додає пікантності та гостроти. Але під час чищення і нарізання цибулі очі починають сильно сльозитися.

В ріпчастій цибулі містяться вітаміни групи В, А та С. Завдяки такому набору вона є відмінним джерелом корисних речовин. Однак, під час нарізання цибулі у очах з'являються сльози. Через це багато людей намагаються додавати її в страви якомога рідше.

Чому під час нарізання цибулі сльозяться очі

Подібне відбувається тому, що в цибулі містяться молекули сульфонової кислоти і білок. Поєднуючись, ці дві речовини утворюють лакриматор, який є сльозогінним газом. Коли структура цибулини пошкоджується, лакриматор вивільняється у вигляді газу і потрапляє на слизову оболонку очей.

Як не дивно, але плакати від цибулі не шкідливо, а, радше, корисно. Слізні залози активно працюють, виконуючи роль бактерицидного засобу, та ще й пом'якшують очі.

Однак, печіння в очах та поява сліз до вподоби далеко не всім. Через це багато людей відмовляється вживати такий корисний овоч. Однак порізати цибулю без сліз цілком можливо, якщо знати певні секрети.

Що потрібно робити, щоб цибуля не "лізла" в очі: шість способів

Що потрібно робити, щоб цибуля не "лізла" в очі / Фото: Pexels

Охолодіть цибулю — перед тим, як готувати страву з додаванням цибулі, покладіть її в морозильну камеру чи холодильник на двадцять хвилин. Якщо у вас немає часу на такі маніпуляції, можна постійно ополіскувати цибулю холодною водою. Так можна знизити виділення газу. Змочуйте лезо ножа у воді — цей спосіб допоможе значно "пригальмувати" виділення газу, але шаткувати цибулю доведеться поряд з мискою з водою чи краном. Надягніть щільні окуляри і дихайте лише ротом — такі заходи забезпечать захист очей від сльозогінного газу. Поставте поряд з обробною дошкою воскову свічку — гарячий віск буде вступати у реакцію з газом, нейтралізуючи його. Використайте лимонний сік — якщо паралельно різати лимон чи періодично проводити лезом ножа по лимонній м'якоті, можна нейтралізувати дію газу. Жуйте жуйку — чому потрібно жувати жуйку, коли ріжеш цибулю? Дехто стверджує, що цей процес допомагає нейтралізувати дію сльозогінного газу.

Ще можна дати декілька загальних порад, які допоможуть різати цибулю без сліз. Насамперед, потрібно використовувати найгостріші ножі, в ідеалі, щоб вони були керамічними. Так ви зменшите площу дії на овоч і виділення газу сповільниться. Також намагайтесь час від часу ополіскувати руки водою під час нарізання цибулі. Можна проводити мокрою ганчіркою по обличчі. Також, якщо обробити дошку лимонним соком чи оцтом перед нарізанням, то це зменшить виділення пари. Не забувайте вмикати витяжку, вона допоможе зменшити кількість випарів газу в повітрі.

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