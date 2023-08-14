Без слез: шесть способов, чтобы резать лук и не плакать

Лук – один из самых распространенных продуктов. Ее добавляют практически в каждое блюдо, ведь оно имеет специфический вкус, придает пикантность и остроту. Но при чистке и нарезке лука глаза начинают сильно слезиться.

В репчатом луке содержатся витамины группы В, А и С. Благодаря такому набору он является отличным источником полезных веществ. Однако при нарезании лука в глазах появляются слезы. Поэтому многие люди пытаются добавлять ее в блюда как можно реже.

Почему во время нарезки лука слезятся глаза

Подобное происходит оттого, что в луке содержатся молекулы сульфоновой кислоты и белок. Сочетаясь, эти два вещества образуют лакриматор, являющийся слезоточивым газом. Когда структура луковицы повреждается, лакриматор высвобождается в виде газа и попадает на слизистую глаз.

Как ни странно, но плакать от лука не вредно, а скорее полезно. Слезные железы активно работают, выполняя роль бактерицидного средства, да еще смягчают глаза.

Однако жжение в глазах и появление слез по душе далеко не всем. Поэтому многие отказываются употреблять такой полезный овощ. Однако нарезать лук без слез вполне возможно, если знать определенные секреты.

Что нужно делать, чтобы лук не "лез" в глаза: шесть способов

Что нужно делать, чтобы лук не "лез" в глаза / Фото: Pexels

Охладите лук – перед тем, как готовить блюдо с добавлением лука, положите его в морозильную камеру или холодильник на двадцать минут. Если у вас нет времени на такие манипуляции, можно постоянно ополаскивать лук холодной водой. Так можно снизить выделение газа. Смачивайте лезвие ножа в воде – этот способ поможет значительно "притормозить" выделение газа, но шинковать лук придется рядом с миской с водой или краном. Наденьте плотные очки и дышите только ртом – такие меры обеспечат защиту глаз от слезоточивого газа. Поставьте рядом с разделочной доской восковую свечу – горячий воск будет вступать в реакцию с газом, нейтрализуя его. Используйте лимонный сок – если параллельно резать лимон или периодически проводить лезвием ножа по лимонной мякоти, можно нейтрализовать действие газа. Жуйте жвачку – почему нужно жевать жвачку, когда режешь лук? Некоторые утверждают, что этот процесс помогает нейтрализовать действие слезоточивого газа.

Еще можно дать несколько общих советов, которые помогут резать лук без слез. Прежде всего, нужно использовать острейшие ножи, в идеале, чтобы они были керамическими. Так вы уменьшите площадь действия на овощ и выделение газа замедлится. Также старайтесь время от времени ополаскивать руки водой во время нарезки лука. Можно производить мокрой тряпкой по лицу. Также, если обработать доску лимонным соком или уксусом перед нарезкой, это уменьшит выделение пара. Не забывайте включать вытяжку, она поможет снизить количество испарений газа в воздухе.

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