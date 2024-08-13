Латвия предоставила Украине полмиллиона дронов для защиты от России

Передача беспилотников Украине является частью международной коалиции дронов, которая поддерживает Украину в условиях конфликта

Латвия объявила о передаче Украине дежурной партии беспилотников. Министр обороны Латвии Андрис Спрудс сообщил, что украинские силы получат 500 дронов латвийского производства. Эти беспилотники обеспечат поддержку украинским военным в разных боевых задачах.

Об этом министр написал в соцсети Х.

Министр Спрудс подчеркнул важность этого комплекта для укрепления военных возможностей Украины. Передача беспилотников происходит в рамках международной коалиции дронов, объединяющей усилия разных стран для поддержки Украины в условиях конфликта.

Беспилотники будут использоваться для выполнения различных тактических задач, таких как разведка и наблюдение, что поможет украинским силам повысить эффективность операций на фронте. Передача дронов является частью более широкой программы международной военной помощи Украине, которая включает в себя поставки оружия, техники и других ресурсов.

Этот жест поддержки подчеркивает обязательство Латвии помогать Украине в борьбе с агрессором и отмечает важный шаг в усилении коалиции, работающей над предоставлением необходимых ресурсов для украинских военных. Важно отметить, что подобные инициативы критически важны для укрепления обороноспособности Украины в условиях продолжающегося конфликта.

Напомним, Латвия планирует создать "армию дронов" для повышения производства местной оборонной промышленности и усиления военного потенциала в Балтийском регионе.

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