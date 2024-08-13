В РФ могут объявить новую волну мобилизации - Bloomberg назвало причины

Российская армия не получает достаточного притока новобранцев, чтобы восполнить свои потери на фронте, которые достигли максимума с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. Местные российские власти едва набирают треть своих квот по призыву.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на анонимные источники, близкие к Кремлю и Минобороны РФ.

По словам источников, сложившаяся ситуация может вынудить Россию объявить новую волну мобилизации еще до конца этого года, прикрываясь необходимостью ротации войск на передовой.

"Ошеломляющее военное вторжение Украины в Курскую область РФ, не встретившее практически никакого сопротивления, подчеркнуло проблемы, с которыми сталкивается Кремль, поскольку война идет уже третий год. Украинские войска теперь контролируют 1000 квадратных километров российской территории, и наступательные операции продолжаются", – пишет издание.

Авторы статьи отмечают, что на восточном и южном участках фронта в Украине боевые действия зашли в тупик, а потери российской армии растут. При этом неспособность отразить наступление украинских сил и восстановить контроль над своей границей выявила нехватку оборонительных резервов в РФ.

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Мобилизация 300 тысяч резервистов в сентябре 2022 года вызвала волну недовольства и бегство из страны около миллиона россиян. Чтобы избежать повторения ситуации и в то же время обеспечить ежемесячный приток 30 тысяч новых солдат, Кремль использует призывы к патриотизму и предложения высоких зарплат для контрактников.

Кремль также вынужден стимулировать местные власти бонусами за выполнение квот по подписанию контрактов с Минобороны, чтобы подогреть их рвение. Причем давление на регионы уже стало настолько сильным, что они стараются переманить потенциальных контрактников из соседних областей.

По словам одного из источников, масштаб российских потерь и недостаточный уровень их восполнения затрудняют продвижение оккупационных войск в Украине. В Кремле больше не говорят о захвате Киева и других украинских городов, потому что сделать это просто некому.

"Путину нужно около полумиллиона человек в течение следующих 12 месяцев, чтобы компенсировать потери армии на фронте в Украине. Текущая стратегия набора добровольцев, которая основана на высоких зарплатах контрактникам, будет неадекватной для достижения этой цели. Вместо этого правительство, скорее всего, примет решение о мобилизации", — сказал экономист издания Алекс Исаков.

Напомним, Путин вынужден расширять мобилизацию в России из-за проблем в оккупационніх войсках. Россиян ждут репрессии, запрет на выезд из страны и уменьшение призывного возраста.

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