Под Суджу прибыли рийские войска с боевым опытом, перетянутые из других направлений.

В Курскую область доезжают главные российские силы для контрудара под Суджей. Общая численность вражеской группировки на Курщине возросла до около 10 тыс. бойцов.

Об этом сообщается в телеграм-канале "Николаевский Ванек".

Автор сообщения заявил, что "потихоньку доезжают основные силы для контрудара под Суджей". По его данным, общая численность российской военной группировки в Курской области возросла примерно до 9-10 тыс. человек. Основные скопления фиксируются в районе Мартыновки Суджанского района.

"Приехали действительно бойцы с боевым опытом, перетянутые с других направлений, также приехали дронщики, арта и прочее, что когда-то было на других направлениях или вообще участвовало в боевых действиях. Из всей численности, на глаз, более 50% явно имеет боевой опыт, остальные – срочники и прочее "героическое" ополчение без боевого опыта", – говорится в сообщении.

Автор отметил, что трудно прогнозировать, что будет на Курщине дальше, учитывая, что замысел украинских войск никому не известен.

"В целом такие перетяжки под Курск нам скорее выгодны, чем нет. Но опять же – это смотря, какой замысел был/есть вообще, и в чем заключается весь "движ", – добавили авторы телеграм-канала.

Кстати, военный эксперт, капитан первого ранга запаса ВМС Украины Павел Лакийчук оценил, что украинские войска успешно завершили первый этап операции в Курской области, когда прорвали оборону россиян. Однако с оперативно-стратегической точки зрения, операция в Курщине только начинается.

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