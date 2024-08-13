РФ готує контрудар на Курщині: скільки військ стягнув ворог

Під Суджу прибули рійські війська з бойовим досвідом, перетягнуті з інших напрямків.

До Курської області доїжджають основні російські сили для контрудару під Суджею. Загальна чисельність ворожого угруповання на Курщині зросла до близько 10 тис. бійців.

Про це повідомляється в телеграм-каналі "Николаевский Ванек".

Автор повідомлення заявив, що "потихеньку доїжджають основні сили для контрудару під Суджею". За його даними, загальна чисельність російського військового угруповання в Курській області зросла приблизно до 9-10 тис. осіб. Основні скупчення фіксуються у районі села Мартинівка Суджанського району.

"Приїхали справді бійці з бойовим досвідом, перетягнуті з інших напрямів, також приїхали дронщики, арта та інше, що колись було на інших напрямках або взагалі брало участь у бойових діях. З усієї чисельності, на око, більше 50% явно має бойовий досвід, решта – строковики та інше "героїчне" ополчення без бойового досвіду", – йдеться в повідомленні.

Автор зауважив, що важко прогнозувати, що буде на Курщині далі, враховуючи, що задум українських військ нікому не відомий.

"В цілому такі перетяжки під Курськ нам швидше вигідні, ніж ні. Але знову ж таки – це дивлячись, який задум був/є взагалі, і в чому полягає весь "двіж", – додали автори телеграм-каналу.

До слова, військовий експерт, капітан першого рангу запасу ВМС України Павло Лакійчук оцінив, що українські війська успішно завершили перший етап операції в Курській області, коли прорвали оборону росіян. Проте з оперативно-стратегічного погляду, операція на Курщині лише починається.

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